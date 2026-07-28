Atacante do Brasil que pode ser preso entra na mira de time da Série A

Atacante da Seleção Brasileira que teve seu nome envolvido em polêmica ligada ao não pagamento de multas de trânsito na Rússia, Luiz Henrique entrou no radar do Botafogo nesta janela de transferências.

O jogador esteve no elenco do Brasil durante a Copa do Mundo 2026, e abriu conversas para retornar ao clube onde se tornou ídolo pela conquista do Campeonato Brasileiro e da Copa Libertadores em 2024.

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O Zenit, que possui os direitos do atacante, sugeriu trocar Luiz Henrique pelo volante Danilo, alvo do time europeu desde antes do Mundial. O meio-campista do Alvinegro, entretanto, já deixou claro publicamente que não quer se transferir ao futebol russo.

Internamente, o atacante sinalizou de forma positiva para retornar ao Botafogo, mas não entrou em pormenores de questões contratuais, ou dos meios da negociação. A possível contratação é vista como um grande reforço pela torcida, mas o pensamento nos bastidores da SAF é um pouco diferente — ou realista, mediante à situação extracampo do clube.

A ideia é que o clube se reestruture administrativa e financeiramente, com problemas que envolvem até transfer bans e recuperação judicial, antes de realizar um movimento desse tamanho. A contratação de Luiz Henrique e o valor a ser pago pelo salário poderia jogar por água abaixo os planos da SAF. A informação foi divulgada pelo jornal OGLOBO.

Atacante pode ser preso?

Fora de campo, Luiz Henrique foi envolvido em uma polêmica. De acordo com o canal russo "Mash no Esporte", o jogador pode ser detido por acumular 52 infrações de trânsito sem pagamento no país, o que pode resultar em uma punição de até 15 dias de detenção.

Das 52 infrações, 46 teriam sido por excesso de velocidade, enquanto as outras estariam relacionadas a estacionamento irregular. O valor total da dívida seria de 82 mil rublos (cerca de R$ 5,4 mil) não pagos desde maio de 2025.

O que diz Luiz Henrique?

A situação foi negada pelo jogador e sua assessoria de comunicação, que utilizou as redes sociais para se manifestar sobre o caso.

"Luiz Henrique não foi notificado por nenhum órgão do país sobre as tais infrações e valores em aberto. No momento, o jogador e o departamento jurídico do clube estão tomando as providências cabíveis para entender a situação após tomarem conhecimento nesta sexta-feira. Não existe possibilidade do jogador ser preso, aliás. Esses títulos são sensacionalistas", diz a nota oficial.