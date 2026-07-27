Atacante da Seleção Brasileira na Copa do Mundo 2026 pode ser preso, diz imprensa europeia

O atacante Luiz Henrique, que esteve no elenco da Seleção Brasileira na Copa do Mundo 2026, e defende o Zenit, da Rússia, pode ser detido, segundo a imprensa europeia. O jogador de futebol teria acumulado 52 infrações de trânsito sem pagamento no país, o que pode resultar em uma punição de até 15 dias de detenção.

A informação é canal russo "Mash no Esporte", que detalhou as infrações de Luiz Henrique. Das 52 infrações, 46 teriam sido por excesso de velocidade. As demais estariam relacionadas a estacionamento irregular. O atacante brasileiro dirige um Mercedes-Benz Classe G.

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Por conta das infrações, Luiz Henrique teria uma dívida de 82 mil rublos (cerca de R$ 5,4 mil) nãopagas desde maio de 2025. Sem o pagamento, ele pode ser detido por 15 dias ou ser obrigado a cumprir até 50 horas de serviço comunitário.

Mercedes-Benz Classe G - Foto: Divulgação

O que diz Luiz Henrique?

A situação repercutiu na Rússia e o jogador, através da sua assessoria de comunicação se pronunciou. O estafe de Luiz Henrique diz que não recebeu qualquer notificação das autoridades russas sobre as supostas infrações ou valores pendentes.

"Luiz Henrique não foi notificado por nenhum órgão do país sobre as tais infrações e valores em aberto. No momento, o jogador e departamento jurídico do clube estão tomando as providências cabíveis para entender a situação após tomarem conhecimento nesta sexta-feira. Não existe possibilidade do jogador ser preso, aliás. Esses títulos são sensacionalistas", diz a nota oficial.

O caso segue em apuração e o estafe de Luiz Henrique trabalha ao lado do departamento jurídico do Zenit para resolver a situação e evitar a detenção.