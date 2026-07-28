Bahia Associação anuncia fornecedora e projeta camisas para sócios

O Esporte Clube Bahia – Associação oficializou, nesta terça-feira, 28, a Diadora como sua nova fornecedora de material esportivo. A tradicional marca italiana, que já possui uma relação histórica com o Tricolor, será responsável pela produção dos uniformes de todas as modalidades esportivas do associativo até o fim de 2028.

Os sócios também ganham com a novidade

Além do fornecimento dos uniformes, a parceria também abre caminho para novos benefícios aos associados do Bahia Associação. Questionado sobre a possibilidade de, no futuro, os sócios do plano Bahia Raiz receberem camisas oficiais em um modelo semelhante ao adotado pelo programa de sócios do Esporte Clube Bahia SAF, o presidente Emerson Ferretti afirmou que esse é um dos objetivos da associação.

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“Esse é o objetivo. Estamos desenvolvendo essas modalidades para que possamos oferecer também aos nossos associados benefícios semelhantes aos que o futebol oferece aos sócios padrão. O sócio Bahia Raiz, que é o sócio do Bahia Associação, poderá, talvez em um curto espaço de tempo, ter acesso às nossas camisas do futebol, do futevôlei, do basquete, do vôlei e de outras modalidades que já desenvolvemos. Estamos trabalhando para oferecer aos nossos associados benefícios, como eu falei, semelhantes aos que a SAF oferece aos sócios do futebol”, garantiu Ferretti à reportagem.

A proposta faz parte do planejamento do Bahia Associação de ampliar o pacote de vantagens oferecido aos seus associados, fortalecendo o vínculo entre os torcedores e as modalidades olímpicas e não olímpicas do clube.

De acordo com informações do portal A TARDE, o Bahia também pretende comercializar as linhas de uniformes produzidas em parceria com a Diadora. O clube já mantém conversas com empresas do setor para definir pontos de venda e ampliar a distribuição dos produtos oficiais ao torcedor tricolor.

Saiba mais sobre a parceria

Camisas do Esporte Clube Bahia Associação - Foto: Junior Ribeiro/EC Bahia — Associação

A parceria foi lançada com a apresentação oficial do uniforme da equipe de futevôlei para a temporada 2026. O modelo, nas tradicionais cores azul, vermelho e branco, será utilizado pela primeira vez nesta sexta-feira, 31, quando o Esquadrão estreia na Liga Nacional de Futevôlei (LNF), diante do Goiás. Vice-campeão da competição na última edição, o Bahia inicia a temporada em busca do título nacional.

Presidente do Bahia Associação, Emerson Ferretti destacou que a chegada da Diadora representa um passo importante dentro do processo de fortalecimento das modalidades esportivas desenvolvidas pelo clube. Segundo ele, a expansão do projeto fez com que a associação passasse a se relacionar com diferentes parceiros de mercado, sendo a fornecedora de material esportivo uma peça estratégica nesse planejamento.

“O fornecedor de material esportivo é um player importantíssimo dentro desse processo, e a Diadora chegou este ano para o futevôlei do Bahia, em uma negociação que começou há alguns meses. Conseguimos fechar esse acordo e estamos muito felizes, porque a Diadora já tem uma história com o Bahia”, ao portal A TARDE.

Ferretti também ressaltou o simbolismo do retorno da marca, lembrando que viveu esse momento como atleta do clube.

“Inclusive, como eu falei, cheguei a pegar um ano ainda como goleiro do Bahia, com a Diadora sendo a fornecedora do clube. Estamos muito felizes em trazê-la de volta para vestir a nossa equipe de futevolei. Acho que é uma marca que agrega valor ao trabalho que estamos desenvolvendo no Bahia Associação”, afirmou.