Lateral do Bahia explica desistência do Inter e ida ao São Paulo

Iago Borduchi não faz mais parte do elenco do Esporte Clube Bahia na temporada 2026. O lateral-esquerdo desembarcou em São Paulo (SP), nesta quarta-feira, 29, para assinar contrato de empréstimo com o São Paulo até o final desta temporada.

O jogador chegou a ter um acordo encaminhado com o Internacional, clube que o revelou para o futebol e que mantinha interesse em sua contratação desde o fim de 2025. No entanto, revelou que o desejo de defender o São Paulo falou mais alto após o clube paulista entrar na disputa pelo atleta na reta final das negociações com o Colorado.

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"Estou muito feliz em chegar no São Paulo. Tive uma conversa com o Rafinha e tive com uma conversa com o Inter também né, mas eu sempre tive desejo de jogar no São Paulo. As conversas andaram e hoje eu estou muito feliz de estar aqui", afirmou Iago Borduchi ao jornalista Gabriel Sá, do portal UOL.



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“Estou muito feliz em chegar no São Paulo. Tive uma conversa com o Rafinha e tive com uma conversa com o Inter também né, mas eu… pic.twitter.com/PREBd2usGu — Gabriel Sá (@OGabrielSa) July 29, 2026

Com contrato válido com o Bahia até o final de 2028, a saída de Iago Borduchi faz parte do planejamento do Tricolor para enxugar a folha salarial e, ao mesmo tempo, abrir espaço para Zé Guilherme, de acordo com informações do portal A TARDE. O jovem lateral-esquerdo passará a ser o reserva imediato de Luciano Juba na posição.

Lateral sofreu com lesões

Iago Borduchi chegou ao Bahia sem custos após deixar o Augsburg, da Alemanha, em 2024, mas conviveu com lesões que atrapalharam sua sequência no Esquadrão de Aço.

Ao longo de quase três temporadas no clube, o lateral disputou 54 partidas, marcou três gols e deu quatro assistências.

Titular absoluto do Bahia na posição, Luciano Juba superou essa marca apenas na temporada de 2025, quando entrou em campo 63 vezes pelo time azul, vermelho e branco.

Fora da partida contra o Corinthians, no último domingo, 26, por opção técnica, Iago Borduchi encerra a temporada com 11 jogos disputados pelo Bahia em 2026.

Durante sua passagem pelo Tricolor, o lateral participou das conquistas dos Campeonatos Baianos de 2025 e 2026, além da Copa do Nordeste de 2025.