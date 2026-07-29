Menu
Rádio OUÇA A RÁDIO Rádio
Pesquisa
Ícone CLUBE A TARDE ASSINE
Pesquisa
Busca interna do iBahia
Menu
HOME > esportes > E.C.BAHIA

MERCADO DA BOLA

Lateral do Bahia explica desistência do Inter e ida ao São Paulo

Jogador chegou a ter negociação avançada com o Internacional

Téo Mazzoni
Por
Iago Borduchi explicou a escolha pelo São Paulo após deixar o Bahia. O lateral chegou a negociar com o Internacional, mas mudou de rumo na reta final das conversas.
Iago Borduchi explicou a escolha pelo São Paulo após deixar o Bahia. O lateral chegou a negociar com o Internacional, mas mudou de rumo na reta final das conversas. - Foto: Divulgação / EC Bahia

Iago Borduchi não faz mais parte do elenco do Esporte Clube Bahia na temporada 2026. O lateral-esquerdo desembarcou em São Paulo (SP), nesta quarta-feira, 29, para assinar contrato de empréstimo com o São Paulo até o final desta temporada.

O jogador chegou a ter um acordo encaminhado com o Internacional, clube que o revelou para o futebol e que mantinha interesse em sua contratação desde o fim de 2025. No entanto, revelou que o desejo de defender o São Paulo falou mais alto após o clube paulista entrar na disputa pelo atleta na reta final das negociações com o Colorado.

Tudo sobre E.C.Bahia em primeira mão! Compartilhar no Whatsapp Entre no canal do WhatsApp.


"Estou muito feliz em chegar no São Paulo. Tive uma conversa com o Rafinha e tive com uma conversa com o Inter também né, mas eu sempre tive desejo de jogar no São Paulo. As conversas andaram e hoje eu estou muito feliz de estar aqui", afirmou Iago Borduchi ao jornalista Gabriel Sá, do portal UOL.

Com contrato válido com o Bahia até o final de 2028, a saída de Iago Borduchi faz parte do planejamento do Tricolor para enxugar a folha salarial e, ao mesmo tempo, abrir espaço para Zé Guilherme, de acordo com informações do portal A TARDE. O jovem lateral-esquerdo passará a ser o reserva imediato de Luciano Juba na posição.

Leia Também:

CAMPEONATO BRASILEIRO

Bahia confirma desfalque no ataque antes de enfrentar o Fluminense
Bahia confirma desfalque no ataque antes de enfrentar o Fluminense imagem

BRASILEIRÃO

Rio vive tarde de caos antes de Fluminense x Bahia no Maracanã
Rio vive tarde de caos antes de Fluminense x Bahia no Maracanã imagem

VAI FAZER FALTA?

Centroavante do Bahia deve ser desfalque contra o Fluminense
Centroavante do Bahia deve ser desfalque contra o Fluminense imagem

Lateral sofreu com lesões

Iago Borduchi chegou ao Bahia sem custos após deixar o Augsburg, da Alemanha, em 2024, mas conviveu com lesões que atrapalharam sua sequência no Esquadrão de Aço.

Ao longo de quase três temporadas no clube, o lateral disputou 54 partidas, marcou três gols e deu quatro assistências.

Titular absoluto do Bahia na posição, Luciano Juba superou essa marca apenas na temporada de 2025, quando entrou em campo 63 vezes pelo time azul, vermelho e branco.

Fora da partida contra o Corinthians, no último domingo, 26, por opção técnica, Iago Borduchi encerra a temporada com 11 jogos disputados pelo Bahia em 2026.

Durante sua passagem pelo Tricolor, o lateral participou das conquistas dos Campeonatos Baianos de 2025 e 2026, além da Copa do Nordeste de 2025.

Siga o A TARDE no Google Notícias e receba os principais destaques do dia. Google Noticias Siga o A TARDE no Google Noticias

Compartilhe essa notícia com seus amigos

Compartilhar no Whatsapp Compartilhar no Facebook Compartilhar no Email

Tags

Esporte Clube Bahia Iago Borduchi internacional São Paulo

Relacionadas

Mais lidas