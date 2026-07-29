Rio vive tarde de caos antes de Fluminense x Bahia no Maracanã

O forte temporal que atinge o Rio de Janeiro nesta quarta-feira, 29, pode impactar o deslocamento de torcedores e das delegações para o duelo entre Fluminense e Esporte Clube Bahia, marcado para as 21h30, no Maracanã, pela 21ª rodada do Campeonato Brasileiro.

Desde o início da tarde, a capital fluminense registra ventos intensos, que chegaram a 105 km/h na estação meteorológica do Galeão, além de chuva e uma série de transtornos em diferentes regiões da cidade. Diante da situação, o município entrou em Estágio 2 de alerta.





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Temporal provoca apagão e paralisa transporte público

Os efeitos da tempestade provocaram interrupções no transporte público. A circulação de trens e do metrô foi suspensa devido à falta de energia elétrica, enquanto diversos bairros da capital e da Baixada Fluminense também registraram apagões.





A concessionária Light informou que a interrupção no fornecimento de energia foi causada por uma falha externa ao seu sistema, sem relação com sua operação. As áreas mais afetadas foram a Zona Sul, o Centro e a Tijuca, embora também haja relatos de falta de energia na Barra da Tijuca e em Duque de Caxias.





Com o apagão, diversos semáforos deixaram de funcionar, agravando os problemas no trânsito da cidade. A Ponte Rio-Niterói passou a operar em sistema de comboio, com abertura e fechamento do tráfego de acordo com a intensidade das rajadas de vento, sob coordenação das equipes da concessionária.





Queda de árvores e aeroportos afetados



A Defesa Civil e o Corpo de Bombeiros registraram, até o fim da tarde, 30 ocorrências de queda de árvores, 26 salvamentos de pessoas e quatro desabamentos, sem registro de feridos. Árvores também caíram em diferentes pontos da Região Metropolitana.





Os reflexos do temporal chegaram aos aeroportos. O Santos Dumont suspendeu temporariamente pousos e decolagens, enquanto o Aeroporto Internacional do Galeão manteve as operações, apesar do desvio de cinco voos.





Por volta das 17h50, a intensidade dos ventos começou a diminuir. Ainda assim, a previsão meteorológica indica possibilidade de chuva durante a noite, justamente no horário da partida entre Fluminense e Bahia.





Prefeito faz apelo para evitar deslocamentos



Diante do cenário, o prefeito do Rio de Janeiro, Eduardo Cavaliere, utilizou as redes sociais para pedir que a população redobre os cuidados e evite deslocamentos desnecessários.





"Atenção moradores de todas as regiões do Rio: ventos muito fortes na cidade com previsão de seguir até o início da noite. Na volta pra casa hoje evitar áreas abertas e marquises de prédios. Registros de quedas de árvores em todas as regiões da cidade. Semáforos e trânsito da cidade impactados em diferentes regiões. Informe de impacto no fornecimento de energia elétrica em todo Estado do RJ. "Aqueles que puderem por favor evitar deslocamentos que não sejam essenciais", disse o prefeito.

Defesa Civil reforça orientações à população

A Defesa Civil também reforçou uma série de recomendações para reduzir os riscos durante o período de instabilidade: