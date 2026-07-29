Bahia confirma desfalque no ataque antes de enfrentar o Fluminense

O técnico Rogério Ceni convocou 24 jogadores para a partida entre Esporte Clube Bahia e Fluminense, marcada para as 21h30 desta quarta-feira, 29, no Maracanã, no Rio de Janeiro (RJ), pela 21ª rodada do Campeonato Brasileiro.

Everaldo fica fora por cláusula contratual

Para o confronto, além dos desfalques de David Duarte e Zé Guilherme, suspensos, e de Erick, que segue em recuperação de uma infecção no pé, o Bahia também confirmou a ausência de Everaldo por questões contratuais. O centroavante está emprestado ao Esquadrão pelo Fluminense.





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1 de 1 | Foto: Letícia Martins/EC Bahia

O vínculo entre as partes prevê uma cláusula que impede o jogador de enfrentar o clube carioca, salvo em caso de pagamento de uma multa ao Tricolor das Laranjeiras, o que não aconteceu. Com isso, Everaldo não ficará à disposição do técnico Rogério Ceni para o confronto.





Jovens do Sub-20 aparecem entre os relacionados

A lista de relacionados traz como novidades os jovens Wendel e Sidney, titulares do Bahia na primeira partida da final do Campeonato Baiano Sub-20, disputada no último fim de semana.

Departamento médico segue com baixas

Caio Alexandre e Léo Vieira seguem em tratamento no departamento médico, enquanto Kike Olivera permaneceu fora da relação por conta de dores no tornozelo e realiza trabalhos físicos individuais. Já o zagueiro Marco Moreno, que treinou normalmente com o restante do elenco pela primeira vez na última segunda-feira, 27, tem a estreia projetada para o duelo contra o Vasco, marcado para o dia 9 de agosto.

Confira a lista de relacionados: