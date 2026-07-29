Herói do Bahia, Ronaldo valoriza empate de olho na Libertadores

Herói do Esporte Clube Bahia no empate por 0 a 0 com o Fluminense, nesta quarta-feira, 29, no Maracanã, no Rio de Janeiro (RJ), pela 21ª rodada do Campeonato Brasileiro, o goleiro Ronaldo, autor de dez defesas na partida, destacou a importância do ponto conquistado fora de casa na caminhada do Tricolor em busca de uma vaga na Copa Libertadores.

O arqueiro fez questão de ressaltar que o Bahia entrou em campo em busca da vitória, mas avaliou que, diante das circunstâncias do confronto, o empate representa um resultado positivo para os objetivos do clube na temporada.

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A gente veio para buscar o triunfo, mas, diante de tudo o que aconteceu e das circunstâncias da partida, é um ponto que pode somar muito na nossa caminhada rumo ao objetivo que a gente traçou para o fim do ano, que é a Libertadores Ronaldo - goleiro do Bahia

Ronaldo também destacou a dificuldade de enfrentar o Fluminense no Maracanã e valorizou o desempenho do Esquadrão ao longo dos 90 minutos.





“A gente sabia que ia ser um jogo muito difícil aqui. Sempre é difícil jogar contra o Fluminense. É uma equipe que mantém uma base desde quando foi campeã da Libertadores, então já é um time muito entrosado. Além disso, fizeram contratações que aumentaram ainda mais a qualidade deles [...] Acho que, no primeiro tempo, o jogo foi mais equilibrado. No segundo, eles acabaram se impondo mais e criando mais chances. Mas acredito que foi um ponto importante para a nossa sequência”, afirmou.





Goleiro destaca sequência invicta do Esquadrão



O goleiro também ressaltou a evolução da equipe após a pausa para a Copa do Mundo. Desde a retomada do calendário, o Bahia segue invicto, com um triunfo e três empates em quatro partidas. A sequência de invencibilidade, no entanto, já chega a cinco jogos, já que o Tricolor venceu o Botafogo antes da paralisação da competição.





Na avaliação de Ronaldo, o Esquadrão tem demonstrado um alto nível de competitividade e deixou de conquistar resultados ainda melhores por detalhes ao longo das partidas: “A equipe fez grandes jogos. Infelizmente, por um detalhe ou outro, não conseguimos conquistar os triunfos, mas seguimos com uma sequência de cinco jogos de invencibilidade".





Bahia terá período de preparação antes de enfrentar o Vasco



O Bahia volta a campo apenas no dia 9 de agosto, quando enfrenta o Vasco, às 16h, na Arena Fonte Nova, em Salvador (BA), pela 22ª rodada do Campeonato Brasileiro. Para Ronaldo, o período sem jogos será importante para que a equipe evolua e retome o caminho das vitórias.

“Agora teremos um período importante para trabalhar. Vamos enfrentar o Vasco em casa, e espero que possamos aproveitar esse tempo para evoluir ainda mais e retomar o caminho dos triunfos”, concluiu.