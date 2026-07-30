Operação mira esquema de fraude em contratação de bandas por prefeituras na Bahia

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A Polícia Civil da Bahia cumpriu, na manhã desta quinta-feira, 30, um mandado de busca e apreensão contra um homem de 55 anos suspeito de integrar um esquema de fraude na contratação de atrações musicais por prefeituras. A ação ocorreu no bairro Fazenda Grande I, em Salvador, durante a Operação Camarim.

De acordo com a investigação, a operação tem como objetivo reunir provas sobre um esquema de falsa identidade e possível estelionato envolvendo a intermediação fraudulenta da contratação de bandas para eventos municipais.

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Durante o cumprimento do mandado, os policiais apreenderam celulares e outros equipamentos eletrônicos que, segundo a investigação, eram utilizados na prática dos golpes.

As apurações apontam que os suspeitos se passavam por assessores de uma entidade pública para entrar em contato com representantes de prefeituras e negociar a contratação de bandas. Segundo a Polícia Civil, o grupo utilizava a credibilidade da instituição para dar aparência de legalidade às negociações.

Ao longo da investigação, foram realizadas diligências técnicas e análises de dados telemáticos autorizadas pela Justiça, que permitiram identificar possíveis ligações entre os perfis utilizados nas conversas e pessoas ligadas à produção e ao agenciamento artístico de bandas musicais.

Foto: Anderson Oliveira / Divulgação / Ascom-PCBA

Ainda conforme a Polícia Civil, o principal investigado já havia sido alvo de apuração em 2019 por utilizar identidade falsa para obter abadás de Carnaval, adotando um modo de atuação semelhante ao identificado no caso atual.

A Operação Camarim foi deflagrada pela Delegacia de Repressão a Crimes Cibernéticos (DRCC), unidade vinculada ao Departamento Especializado de Investigações Criminais (DEIC).