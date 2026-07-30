Menu
Rádio OUÇA A RÁDIO Rádio
Pesquisa
Ícone CLUBE A TARDE ASSINE
Pesquisa
Busca interna do iBahia
Menu
HOME > POLÍCIA

OPERAÇÃO CAMARIM

Operação mira esquema de fraude em contratação de bandas por prefeituras na Bahia

Ação ocorreu no bairro Fazenda Grande I, em Salvador

Victoria Isabel
Por
Imagem ilustrativa da imagem Operação mira esquema de fraude em contratação de bandas por prefeituras na Bahia
Foto: Anderson Oliveira / Divulgação / Ascom-PCBA

A Polícia Civil da Bahia cumpriu, na manhã desta quinta-feira, 30, um mandado de busca e apreensão contra um homem de 55 anos suspeito de integrar um esquema de fraude na contratação de atrações musicais por prefeituras. A ação ocorreu no bairro Fazenda Grande I, em Salvador, durante a Operação Camarim.

De acordo com a investigação, a operação tem como objetivo reunir provas sobre um esquema de falsa identidade e possível estelionato envolvendo a intermediação fraudulenta da contratação de bandas para eventos municipais.

Tudo sobre Polícia em primeira mão! Compartilhar no Whatsapp Entre no canal do WhatsApp.

Durante o cumprimento do mandado, os policiais apreenderam celulares e outros equipamentos eletrônicos que, segundo a investigação, eram utilizados na prática dos golpes.

As apurações apontam que os suspeitos se passavam por assessores de uma entidade pública para entrar em contato com representantes de prefeituras e negociar a contratação de bandas. Segundo a Polícia Civil, o grupo utilizava a credibilidade da instituição para dar aparência de legalidade às negociações.

Ao longo da investigação, foram realizadas diligências técnicas e análises de dados telemáticos autorizadas pela Justiça, que permitiram identificar possíveis ligações entre os perfis utilizados nas conversas e pessoas ligadas à produção e ao agenciamento artístico de bandas musicais.

Imagem ilustrativa da imagem Operação mira esquema de fraude em contratação de bandas por prefeituras na Bahia
Foto: Anderson Oliveira / Divulgação / Ascom-PCBA

Ainda conforme a Polícia Civil, o principal investigado já havia sido alvo de apuração em 2019 por utilizar identidade falsa para obter abadás de Carnaval, adotando um modo de atuação semelhante ao identificado no caso atual.

Leia Também:

POLÍCIA

VÍDEO: Homem é preso com explosivo em briga entre Bamor e TUI
VÍDEO: Homem é preso com explosivo em briga entre Bamor e TUI imagem

POLÍCIA

Campeonato de 'grau' termina com homem morto a tiros em Salvador
Campeonato de 'grau' termina com homem morto a tiros em Salvador imagem

POLÍCIA

Vinte e oito gatos abandonados são resgatados de apartamento em Pirajá
Vinte e oito gatos abandonados são resgatados de apartamento em Pirajá imagem

A Operação Camarim foi deflagrada pela Delegacia de Repressão a Crimes Cibernéticos (DRCC), unidade vinculada ao Departamento Especializado de Investigações Criminais (DEIC).

Siga o A TARDE no Google Notícias e receba os principais destaques do dia. Google Noticias Siga o A TARDE no Google Noticias

Compartilhe essa notícia com seus amigos

Compartilhar no Whatsapp Compartilhar no Facebook Compartilhar no Email

Tags

Bahia fraude Polícia Civil da Bahia

Relacionadas

Mais lidas