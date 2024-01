Mais de 60 mil famílias da Bahia podem receber nova parabólica digital | A TARDE

Mais de 200 mil famílias da Bahia já fizeram a substituição da antena parabólica antiga pela nova parabólica digital, por meio da iniciativa do Siga Antenado.

Agora, a entidade inicia uma nova fase de atuação, abrindo agendamento para a instalação do kit em mais nove municípios baianos, com previsão de beneficiar cerca de 62,2 mil lares.

Somente em Feira de Santana, mais de 30 mil kits já foram instalados. As novas cidades com agendamento aberto são: Conceição do Coité, Euclides da Cunha, Iraquara, Itaberaba, Lençóis, Mucugê, Palmeiras, Seabra e Serrinha.

A substituição é necessária porque, em breve, o sinal da parabólica tradicional vai deixar de funcionar. Isso significa que quem não fizer a substituição ficará sem assistir à TV.