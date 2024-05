Mais de 90 mil motoristas estão com exame toxicológico vencido na BA | A TARDE

A partir de amanhã. 1º de maio, motoristas das categorias C, D e E que não estiverem com o exame toxicológico em dia vão ser multados – mesmo que não estejam dirigindo.

A punição para quem estiver com o exame vencido por mais de 30 dias é uma multa de natureza gravíssima no valor de R$1.467,35 e sete pontos na CNH.

Apenas na Bahia, o número de habilitados que ainda não se regularizaram é de pouco mais de 90 mil conforme o Detran-BA.

O assunto que para muitos motoristas ainda é desconhecido, para outros se tornou motivo de preocupação.

O caminhoneiro Joelson Menezes conta que alguns colegas de profissão o procuraram com dúvidas sobre o exame.

“Tem uma galera que não fez e que tem dúvidas sobre se precisa fazer ou não. Inclusive estava orientando hoje, olhando a CNH digital para ele ver tudo direitinho e muitos não fizeram”. Segundo o motorista de caminhão, a principal dificuldade para a regularização dos colegas é o custo do exame, que pode variar entre R$ 100 e R$ 300. “O desemprego é muito grande e o valor dificulta”.

Pouco divulgado

Outra complicação é que muitos dos motoristas não sabem da necessidade de realização do toxicológico.

Para o presidente da Federação Nacional das Associações de Detran (Fenasdetran), Mário Conceição, a Secretaria Nacional de Trânsito (Senatran) errou em não ter divulgado mais a necessidade do exame.

“Acho que pecaram um pouquinho. Era preciso uma campanha maciça em rádio, tv e jornal, porque nem sempre o motorista tem tempo de olhar rede social”. São pouco mais de 3 milhões de motoristas no país que ainda não fizeram o exame, de acordo com números da Fenasdetran.

Há uma expectativa de que parte dessas pessoas busque mudar de categoria, mas ainda assim seria preciso que a troca acontecesse antes do prazo determinado – mais de 30 dias da data de vencimento do exame – porque a multa é aplicada mesmo que uma pessoa não esteja dirigindo.

Cobrança da multa

Os que têm a CNH digital irão receber a multa diretamente pelo sistema.

Os que não possuem a versão digital da carteira de habilitação serão multados quando forem autuados ou ao renovar o documento.

O diretor geral de habilitação do Detran-BA, Max Passos, reforça a importância do exame.

“É para dar uma segurança maior às pessoas que estão no trânsito e as pessoas que estão circulando nas vias públicas também. Quem está nessa categoria lida com veículos grandes que transportam pessoas ou carregam carga pesada, então um acidente com um carro desses tem um impacto grande”, diz Passos.