Mais de dez mil estudantes devem ser atendidos no Odontomóvel | A TARDE

O Odontomóvel, serviço disponibilizado pelo Programa Saúde Mais Perto nas Escolas, vai atender mais de 10 mil estudantes da rede estadual ao longo desta semana. A iniciativa, fruto da parceria entre as secretarias estaduais da Educação (SEC) e da Saúde (SESAB), ocorre nas cidaes de Camamu, Caraíbas, Cachoeira, Lafaiete Coutinho, Irará e Gongogi, Amargosa, Santo Amaro, Aracatu e Maracás, em 25 unidades escolares. Vão ser disponibilizados serviços gratuitos, desde avaliação bucal até procedimentos como limpeza, restauração, tratamento de canal, cirurgias odontológicas e exames radiológicos.

O atendimento teve início na segunda-feira, 1°, no Colégio Estadual Luiz Rogério de Souza e Anexo, no Distrito de Travessão, e no Anexo CEMIT Baixo Sul, no Distrito de Ilha Grande em Camamu; no Colégio Estadual Petrina Novais Silva – Tempo Integral, em Caraíbas; nos colégios estaduais de Cachoeira – Tempo Integral e Quilombola da Bacia do Iguape, no Distrito de Santiago do Iguape, em Cachoeira; no Colégio Estadual Professor Eraldo Tinoco, em Lafaiete Coutinho; no Colégio Estadual Joaquim Inácio de Carvalho e nos seus dois Anexos, no Distrito de Largo e no Povoado Bento Simões; na Escola Família Agrícola dos Municípios Integrados da Região de Irará, em Irará; e no Colégio Estadual José Araújo Pereira – Tempo Integral e seu Anexo, no Distrito de Nova Palma, e no Anexo do Cemit Médio Rio de Contas do Distrito de Tapirama, em Gongogi.

Os odontomóveis são unidades móveis equipadas com consultórios e permitem que equipes de até dez dentistas especializados, acompanhados por outros profissionais da área, realizem atendimentos. Para ter acesso ao serviço, os interessados deverão apresentar a carteira do SUS atualizada, juntamente com os documentos de identificação, além do termo de autorização devidamente assinado pelos pais ou responsáveis, no caso de menores de idade. Os atendimentos acontecem das 8h às 17h e contam com atividades educativas e orientações sobre os cuidados com a saúde bucal.