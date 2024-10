Mais de mil prisões: veja balanço do Depom de 2024

Reunião aconteceu nesta quarta, em Itapuã - Foto: Haeckel Dias | Ascom-PC

Seis fuzis, quatro submetralhadoras e mais de 20 armamentos de diferentes tipos apreendidos pelo Departamento de Polícia Metropolitana (Depom), entre janeiro e agosto de 2024, foram destacados durante o balanço operacional. O trabalho foi realizado através do projeto ‘Encontros com o GDG, Rumo à Excelência Operacional’, na manhã desta quarta-feira, 25, em Itapuã.

Durante reunião, cujo objetivo foi destacar o alinhamento estratégico e operacional, o diretor do Depom, delegado Arthur Gallas, destacou que além dos armamentos apreendidos, foram realizadas 1.681 prisões, 41 ocorrências por tráfico de drogas, 128 mandados de captura cumpridos, além da elucidação de mais de 70% dos inquéritos e 3.623 inquéritos policiais remetidos à Justiça.

Na reunião. foram discutidas ações da Polícia Civil | Foto: Haeckel Dias | Ascom-PC

De acordo com o delegado, no período, foram realizadas ações internas importantes, como a ‘Operação Vanguarda’, cujo objetivo é a realização de visitas técnicas para o Serviço Avançado de Monitoramento e Suporte Operacional às unidades operativas e o ‘Serviço de Mentoria e Apoio Tático’, um suporte no desenvolvimento de equipes de alto desempenho para formalização de representações e execução de operações policiais.

No mês setembro, o ‘Encontros com o GDG, Rumo à Excelência Operacional’ reuniu dirigentes dos Departamentos Especializado de Investigações Criminais (Deic), de Polícia do Interior (Depin) e de Repressão e Combate à Corrupção, ao Crime Organizado e à Lavagem de Dinheiro (Draco-LD).

Segundo a Delegada-GeraL, Heloísa Brito, a ação permite que o desenvolvimento da Instituição seja alinhado para alcançar bons números de produtividade na Bahia. Também estiveram presentes na reunião a Delegada-Geral Adjunta, Elâine Nogueira, o chefe de gabinete, Maurício Chaouí, a coordenadora do Escritório de Gestão de Projetos e Processos (EGPP), Ilma Leonor Paiva, técnicos do GDG e delegados do Departamento.