Associação de oficiais da PM ganha homenagem na Assembleia Legislativa

- Foto: Divulgação

A Associação dos Oficiais Militares Estaduais da Bahia (Força Invicta), que completa 20 anos em 2024, será homenageada durante sessão especial na Assembleia Legislativa da Bahia, em Salvador, na tarde de quinta-feira, 26.

O ato está programado para às 15h, no Plenário do Palácio Deputado Luís Eduardo Magalhães, e contará com a presença de autoridades, políticos e associados, incluindo os sócios-fundadores.



Durante a solenidade, também acontecerá a entrega da Medalha do Mérito do Espírito Associativo 1º Tenente Valmir Alcântara dos Santos – uma honraria destinada a reconhecer militares e civis que tenham se destacado por seus serviços ou ações de relevância em prol da segurança pública, da cidadania ou da comunidade.



"É uma sessão na Casa do Povo, na Assembleia Legislativa, onde nós temos ali várias discussões que refletem nas políticas públicas, e por que não celebrar dentro desta casa?", destacou o capitão da Polícia Militar da Bahia e presidente da Força Invicta, Igor Rocha.



O oficial ainda destaca a importância do ato, não só para a categoria, mas para todos os cidadãos baianos.



"Nós queremos contar com a participação da sociedade, dos associados, para que juntos possamos comemorar 20 anos desta entidade, que representa não só os oficiais e militares estaduais da Bahia, da Polícia Militar e Corpo de Bombeiros, mas também contribui para a sociedade, fazendo reflexões e entregas de políticas públicas voltadas para que o cidadão-cidadã tenha mais segurança no dia a dia", completou.



O evento, que terá transmissão ao vivo da TV ALBA, contará com a presença de Pedro Casali, representando da Defensora Pública Geral; Firmiane Venâncio e Ulisses Campos, representando o Ministério Público da Bahia (MPBA).