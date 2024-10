Autor de CPI da ViaBahia na Alba parabeniza Rui por fim da concessão

Rui Costa anunciou a saída da ViaBahia em Vitória da Conquista, no sábado, 21 - Foto: Divulgação

Autor da proposta de criação de uma CPI na Assembleia Legislativa para investigar as irregularidades cometidas pela concessionária ViaBahia nas BRs 324 e 116, o deputado Marcinho Oliveira (União) parabenizou o ministro da Casa Civil, Rui Costa (PT), "pelo pulso firme e pela coragem" ao ter um papel decisivo na tomada de uma decisão definitiva do governo federal para resolver o problema.

"Os baianos já não aguentam mais a ViaBahia há muito tempo. Os absurdos cometidos por essa concessionária são criminosos e nem mesmo o básico do contrato, que é a manutenção das rodovias, tem sido feito, ceifando vidas. Infelizmente a nossa CPI, que recebeu o apoio dos colegas parlamentares, não saiu do papel sob o argumento de que trata-se de concessão federal, mas mostramos o quão danosa é a ViaBahia", afirmou Marcinho.

Rui Costa anunciou a saída da ViaBahia em Vitória da Conquista, no sábado, 21, durante uma coletiva à imprensa. Na ocasião, ele disse que, ao assumir o ministério, houve uma revisão geral nos contratos feitos pelo governo federal e, no âmbito dos transportes, foram analisadas as concessões de rodovias.

Como a concessionária se recusou a renegociar acordos que estavam sem execução plena, a exemplo da realização de obras como a recuperação do pavimento asfáltico e da iluminação, o governo federal decidiu pelo fim do contrato, o que agora será homologado pelo Tribunal de Contas da União (TCU), sem prazo definido.

"O ministro Rui Costa está de parabéns pelo pulso firme, pela coragem e efetividade ao lidar com esse problema. Sabemos que essa era uma das preocupações dele e apoiamos integralmente. O que Rui está fazendo é extirpando do nosso Estado algo que é nocivo aos baianos, que é essa ViaBahia", ressaltou Marcinho.