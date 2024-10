”Vai embora sem deixar saudades”, diz Rui sobre ViaBahia

Rui Costa anunciou saída da VaiBahia das concessões no estado - Foto: Raphael Muller | Ag. A TARDE

O ministro da Casa Civil, Rui Costa, durante visita ao município de Ipiaú, no Médio Rio de Contas, na noite de sábado (21), reafirmou que a Concessionária ViaBahia vai deixar a concessão das BRs 116 e 324.

Mais cedo, durante uma agenda política em Vitória da Conquista, o ex-governador afirmou que o processo de distrato com a empresa, alvo de críticas por causa da gestão, está sendo encaminhado ao Tribunal de Contas da União (TCU).

Leia mais

>> Rui Costa anuncia saída da ViaBahia das BRs 116 e 324

>> “Não cumpriu uma vírgula do contrato”, diz Salles sobre ViaBahia

Segundo o ministro, o contrato da ViaBahia está entre um dos 16 com problemas no país identificados pela estrutura federal e como "um dos mais graves".

“O TCU montou uma câmara de conciliação, para encontrar, em cada caso, uma solução legal, possível e retomar a qualidade e execução dos contratos. Nós conseguimos resolver alguns, mas o prazo para a ViaBahia foi quinta-feira, dia 19, e infelizmente a ViaBahia não apresentou proposta plausível para resolver o seu problema, da péssima qualidade de serviço”, disse Rui em entrevista ao Blog Marcos Frahm.

“Nós solicitamos que eles se retirassem do contrato. Foi feita uma negociação que falta ser homologada pelo pleno do Tribunal, que ainda vai se reunir, analisar os termos da saída da ViaBahia e, uma vez o Tribunal homologando, o que está escrito, a ViaBahia sai no dia 31 de dezembro. Vai embora sem deixar saudades ao povo da Bahia. Já estamos, junto com o ministro Renan, iniciando os projetos e a licitação, para que em janeiro a gente comece a fazer obras de recuperação emergencial, principalmente na BRs 324 e 116”, explicou o ministro.