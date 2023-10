Marcelo Werner detalha perfil de capturados pelo Reconhecimento Facial | A TARDE

O secretário estadual de Segurança Pública (SSP-BA), Marcelo Werner, detalhou o perfil dos criminosos capturados pelo Sistema de Reconhecimento Facial, que já alcançou mais de mil procurados pela Justiça. Desse quantitativo, 80% dos foragidos respondem a quatro principais crimes: tráfico de drogas, roubo, homicídio e estupro, conforme revelou o titular da SSP, nesta segunda-feira, 23.

"Nós fizemos uma pesquisa e verificamos que 80% desses foragidos da Justiça respondem por quatro principais delitos: tráfico de drogas, roubo, homicídio e estupro. Isso aí, realmente, é um grande avanço da Segurança Pública do Estado que vem investindo em inovação e tecnologia em ações de segurança pública", contou Werner, durante coletiva de imprensa, no Centro Administrativo da Bahia (CAB), que celebrou a marca de 1.000 presos pelo Reconhecimento Facial.

A tecnologia implantada pelo Governo da Bahia, através da SSP, já apreendeu mais de 600 criminosos somente neste ano. Além de Salvador, o sistema funciona na Região Metropolitana (RMS) e em mais de 80 cidades do interior do estado.

"Primeiro, a gente ressalta o uso da tecnologia no nosso estado, de forma inovadora. Só esse ano foram mais de 600 pessoas alcançadas através do sistema de câmera do reconhecimento facial, que está instalada não só na capital, mas na Região Metropolitana e em mais 80 cidades do interior do estado", acrescentou.

A solenidade realizada no Centro de Operações e Inteligência (COI), também contou com a presença da delegada-geral da Polícia Civil, Heloísa Brito, e o vice-governador Geraldo Júnior (MDB).

"Simbólico e histórico"

Presente no evento, o vice-governador Geraldo Júnior (MDB) celebrou a marca alcançada pelo Sistema de Reconhecimento Facial. O emedebista considerou o feito como "simbólico, épico e histórico". Na oportunidade, o número 2 da governadoria ainda destacou que a abertura do curso de formação de novos delegados e investigadores.

"A gente tem o marco hoje simbólico, épico e histórico, são 1.150 apreensões, sem utilização de arma de fogo pelo reconhecimento facial. Hoje, pela manhã, tivemos a oportunidade ao lado do secretário Marcelo Werner e a delegada-geral da Polícia Civil, doutora Heloísa, de iniciar um curso de requalificação e de formação de novos delegados, novos investigadores, para que a gente possa junto a eles reforçar os atos contínuos de investimentos na segurança pública do estado da Bahia", disse Geraldo Júnior.

Veja entrevista:





Leilane Teixeira | Ag. A TARDE