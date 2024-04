Marido de catequista e amante são presos por matar idosa em Salvador | A TARDE

Georgete foi encontrada morta dentro do apartamento em que morava | Foto: Foto: Reprodução/Redes Sociais

O marido da professora de catequese morta no início do mês, em um apartamento no bairro de Sussuarana, em Salvador, e a amante dele foram presos nesta quinta-feira, 21, suspeitos de terem cometido o crime.

De acordo com a Polícia Civil, a investigação apontou que a mulher foi quem cometeu o homicídio, motivado por ciúmes e para que, com a morte da idosa, identificada como Maria Georgete Rebelo, de 64 anos, os bens dela passassem para o companheiro.



Ainda segundo a Polícia Civil, equipes da 2ª Delegacia de Homicídios (DH/Central) foram os responsáveis por cumprir os dois mandados de prisão temporária expedidos contra os suspeitos. O homem foi localizado no momento em que chegava no apartamento onde morava com a vítima, que foi o local do crime. Já a mulher foi presa no município de Governador Mangabeira, em ação conjunta com o Setor de Inteligência da Polícia Militar daquele município.



Os dois suspeitos estão à disposição da Justiça e prestarão depoimento na unidade especializada.