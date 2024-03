Marido de vítima de femincídio é procurado pela Polícia Civil | A TARDE

O homem suspeito de matar a jovem Ruana Karina dos Santos Silva, na terça-feira, 27, em Salvador, foi identificado como Edemir Pereira Lima. A Polícia Civil informou que o pedido de prisão foi realizado e ele é considerado procurado. O homem é marido e pai de dois filhos da vítima.

Ruana Karina foi morta com golpes de arma branca na própria casa, no bairro de Sete de Abril. "O pai dos meninos quase me mata agora. Eu vou morrer", escreveu Ruana em uma mensagem para a família no final do ano passado. Junto ao texto, uma foto de seu rosto.

Para o Portal A Tarde, uma vizinha do casal contou detalhes do crime que chocou os moradores da rua Floriano Dutra. "Ela estava em casa e ele chegou bebendo. Houve uma discussão supostamente por ciúme. Ele estava desconfiando que estava sendo traído. Após o bate boca, ele pegou a faca e terminou matando ela na frente das duas crianças".

Após o assassinato, o homem teria fugido do local levando as crianças. "Ele pegou os filhos e levou para a casa da irmã dele. Quando chegou lá, ele avisou para a irmã o que ele tinha feito e fugiu. Aí a irmã não acreditou e ligou para um vizinho aqui da rua para poder ir lá olhar. Esse vizinho foi ao local, invadiu e encontrou ela já morta no quarto".