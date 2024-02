Marielza Brandão é escolhida como nova desembargadora do TJBA | A TARDE

Em sessão plenária nesta quarta-feira, 24, a juíza Marielza Brandão Franco foi promovida ao cargo de desembargadora do Tribunal de Justiça da Bahia (TJBA) pelo critério de merecimento.

A magistrada, que ingressou na magistratura baiana no ano de 1990, com 28 anos de idade, já foi presidente da Associação dos Magistrados da Bahia (AMAB) no biênio 2014-2015.

Integrante pela terceira vez consecutiva da lista tríplice para a promoção pelo critério de merecimento, Marielza teve como concorrente dessa vez os juízes Raimundo Nonato Borges e Alberto Raimundo Gomes dos Santos.

A nova desembargadora do TJBA é graduada em direito pela Universidade Católica do Salvador (UCSal), formadora da Escola Nacional de Formação e Aperfeiçoamento de Magistrados (ENFAM) e Mestre em Direito Constitucional pela Universidade de Lisboa.