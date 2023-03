Marinha inspeciona mais de 11 mil embarcações na Bahia

A Marinha do Brasil, por meio da Capitania dos Portos da Bahia (CPBA), fez a abordagem de 8.209 embarcações, entre os dias 15 de dezembro do último ano e o dia 28 de fevereiro de 2023. No mesmo período, foram feitas 336 emissões de notificações e 39 apreensões, em mais de 1.100km do litoral baiano, que abrange rios e a Baía de Todos-os-Santos(BTS). O número de embarcações inspecionadas pelo órgão ultrapassam os 11 mil ao considerar as ações no Carnaval 2023.

A operação, batizada de “Verão 2022/2023”, teve a participação de 300 militares, que foram distribuídos em equipes de inspeção naval, explica a Capitania dos Portos. As embarcações que foram apreendidas tiveram como base o descumprimento da Lei de Segurança do Tráfego Aquaviário (Lei número 9.537/97).

No sul baiano, foram realizadas as abordagens de 2.907 embarcações, com 203 notificações e 15 embarcações apreendidas, em Porto Seguro e Ilhéus. A maior parte das ações ocorreram em áreas de atividades turísticas, a exemplo de Camamu, Itacaré, Arraial D’Ajuda e Trancoso.

O total de 1.565 embarcações foram apreendidas no período de Carnaval, quando foram contabilizados 75 notificações da Capitania e oito apreensões. O objetivo das abordagens incluiu a conscientização dos condutores e passageiros sobre as regras de segurança da navegação.

No âmbito das infrações, a maioria estava relacionada com falta de habilitação dos condutores, documentação da embarcação incompleta ou vencida, falta de materiais como coletes e boias, desrespeito ao limite de lotação da embarcação.