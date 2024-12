Martagão é reconhecido nacionalmente por qualidade

O Hospital Martagão Gesteira foi Acreditado ao estado uma certificação de Nível 1 da Organização Nacional de Acreditação (ONA) - Foto: Divulação

O Hospital Martagão Gesteira foi mais uma fez reconhecido por sua importância para o SUS do estado, logo após completar 60 anos de serventia prestada à Bahia. Foi Acreditado ao estado uma certificação de Nível 1 da Organização Nacional de Acreditação (ONA), que tem como critérios por exemplo, a segurança do paciente e a qualidade assistencial.

“Esse reconhecimento ONA Nível 1 demonstra que, mesmo enfrentando dificuldades, o Martagão tem conseguido aprimorar a qualidade dos seus serviços, como unidade de alta complexidade que beneficia milhares de crianças e adolescentes de todo o estado. É um patrimônio da Bahia e dos baianos”, ressalta o presidente do Conselho da Liga Álvaro Bahia Contra a Mortalidade Infantil (mantenedora do Martagão), Pedro Teles.

As instituições podem ser creditadas em três níveis na ONA. O primeiro é quando a organização de saúde cumpre ou supera 80% ou mais, os padrões de qualidade e segurança definidos pela ONA. “São avaliadas todas as áreas de atividades da instituição, incluindo aspectos estruturais e assistenciais”.

“Essa certificação é uma conquista de todos. Representa o comprometimento de cada colaborador com a missão de oferecer um atendimento seguro, humanizado e eficaz. Diante dos resultados das auditorias, reafirmamos o pioneirismo do Martagão, onde tivemos serviços considerados como referência nacional. Estamos muito orgulhosos por esse reconhecimento, que reafirma o Martagão como referência na saúde”, acrescenta a diretora do hospital, Queitiane Carneiro.

O Martagão é uma das referências na Bahia, com 209 leitos, sendo um dos maiores hospitais exclusivamente peiátricos do Norte e Nordeste, destacando os serviços de neurologia, cardiologia e oncologia. “O hospital reforça seu compromisso com a saúde e a segurança dos pacientes, firmando-se como uma instituição que une tradição e modernidade em prol do cuidado de excelência. Este é mais um passo em uma jornada que continuará priorizando a saúde da criança e da mãe”, frisa Queitiane.

O hospital segue buscando reequilibrar seus contratos de credenciamento com o Poder Público, somente em 2023 o Martagão foi responsável por 68% das cirurgias oncológicas em pacientes de 0 a 14 anos, por 43% dos tratamentos oncológicos; por 42% das cirurgias cardíacas e por 21% das cirurgias neurológicas no estado da Bahia. Em média, por ano, o Hospital realiza mais de 500 mil atendimentos, em 27 especialidades médicas.