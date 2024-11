Mecânico é morto na frente da família em Camaçari

Bandidos invadiram a casa e assinaram o homem - Foto: Reprodução

Um crime bárbaro chocou a cidade de Camaçari, na noite de sexta-feira, 18. Um mecânico, de prenome Fabiano, foi executado com vários tiros, dentro de sua própria casa, localizada na Rua do Toco, no bairro Parque Verde II.

Leia Mais:

>> PM apreende drogas com suspeitos de tráfico em Cidade Nova

>> Ônibus voltam a circular em Jardim Santo Inácio

De acordo com testemunhas, bandidos invadiram a residência e atiraram contra Fabiano, que estava na companhia da esposa e dos dois filhos pequenos. A vítima foi socorrida para a UPA da Gleba A, mas não resistiu aos ferimentos.

A Polícia Militar confirmou o ocorrido e informou que a Polícia Civil está investigando o caso. A motivação do crime ainda é desconhecida, mas populares descartam o envolvimento da vítima com a criminalidade.