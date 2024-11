Ônibus voltam a circular em Jardim Santo Inácio

Serviço foi retomado ainda na manhã deste sábado - Foto: Foto: Olga Leiria | Ag. A TARDE

A Secretaria de Mobilidade (Semob) autorizou o retorno do atendimento ao bairro Jardim Santo Inácio, em Salvador, a partir das 11h deste sábado, 19.

Segundo a pasta, a medida se deu após o restabelecimento das condições de segurança. Com isso, os coletivos passaram a operar até o final de linha da localidade. Agentes da Semob e prepostos da Integra acompanham a volta do serviço de transporte na região.



Conforme a Semob, a suspensão se deu após registro de operação policial na localidade. No entanto, em nota, a Polícia Militar disse que "de acordo com informações da 48ª CIPM, não há registro de circunstâncias excepcionais (como confrontos) na localidade e no período indicado, sendo que o policiamento segue sendo realizado na região pela unidade com o apoio da CIPT/Rondesp Centra"l.