Mecânico é preso suspeito de praticar assaltos em Salvador

Homem foi localizado por meio do sistema de GPS - Foto: Joá Souza/ Ag. A TARDE

Um mecânico foi preso, na quarta-feira, 16, suspeito de roubar e praticar assaltos nos bairros do Caminho das Árvores e na Pituba, em Salvador. De acordo com informações da Polícia Civil, o homem foi localizado por meio do sistema de GPS do celular de uma das vítimas. Ele estava em uma concessionária localizada na Avenida Luís Viana Filho.

Leia mais:

>> Polícia monitora pessoas com tornozeleira eletrônica na Lavagem do Bonfim

>> Vídeo mostra bandidos armados roubando moto em Salvador; assista



Segundo a PM, tanto o homem quanto o suposto veículo usado por ele durante o assalto foram reconhecidos pela vítima. Após a abordagem, o suspeito e o carro apreendido foram encaminhados à Central de Flagrantes, onde o caso é investigado como roubo e extorsão.