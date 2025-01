Polícia monitora pessoas com tornozeleira eletrônica na Lavagem do Bonfim

Monitoramento de tornozeleiras é feito durante a Lavagem do Bonfim. - Foto: Divulgação

O monitoramento de pessoas com tornozeleira eletrônica está sendo feito pela Secretaria de Administração Penitenciária e Ressocialização (Seap) e demais polícias penais durante a Lavagem do Bonfim, nesta quinta-feira, 16. Os fiscalizados serão todos aqueles que cumprem medidas cautelares diversa da prisão, sentenciados e acusados de violência doméstica e familiar com limitação de circulação.

Leia mais:

>> Antonio Brito: “Governo acertou” em revogar medida sobre Pix

>> Éden Valadares diz que chapa para 26 precisa ser a "maís competitiva"

>> Eterna Juventude: grupo da terceira idade curte Lavagem do Bonfim

Os policiais penais realizarão o monitoramento dos tornozelados direto da base do CEMEP, localizada no Parque Tecnológico da Bahia. As informações sobre fiscalização dos tornozelados são compartilhadas com equipes da Polícia Civil, que entrará em ação quando houver descumprimento das restrições determinadas pela Justiça.

A Polícia Penal também atuará na condução para as unidades prisionais, de pessoas presas pelas polícias Civil e Militar no circuito. O efetivo da Polícia Penal estará de prontidão nas bases da Seap.