Eterna Juventude: grupo da terceira idade curte Lavagem do Bonfim

Grupo levou o samba para a lavagem - Foto: Vinicius Portugal / Ag. A TARDE

Um grupo chamou atenção pela energia contagiante na manhã desta quinta-feira, 16, durante a Lavagem do Bonfim o Eterna Juventude, composto por integrantes da terceira idade. As senhoras do grupo desfilaram pelas ruas, seguindo o cortejo, com o orgulho de quem carrega mais de 25 anos de história de um grupo dedicado ao trabalho de resgatar a autoestima das pessoas mais velhas.

O grupo foi fundado há 25 anos com o intuito de promover o carnaval de rua, levando para as avenidas de Salvador a beleza das fantasias recicladas. Rita Prata, artista plástica e integrante do Eterna Juventude, explica a proposta: "O que vai para o lixo, nós transformamos em luxo".

Com uma filosofia baseada na amizade, intergeracionalidade, diversidade e, principalmente, alegria, o grupo está sediado na Casa da Cultura do Idoso, no Largo Quincas Berro d'Água, onde se reúne desde 2018. Rita ressalta a importância de proporcionar um ambiente de convivência e saúde para as senhoras:

"Hoje, trazer essas senhoras para a rua significa vida. Elas estão vivas e cada dia é um dia. Temos senhoras que sambam até o chão", diz Rita.

Maria Angélica Paixão, uma das participantes do grupo, compartilhou a emoção de estar presente na festa. "É muito importante para a gente estar aqui. Eu vinha todos os anos com minha mãe e agora venho acompanhando o grupo da terceira idade", contou.

Entre as diversas atividades realizadas pelo grupo, o Samba de Vó é a grande estrela desta edição da festa. Essa iniciativa, criada para resgatar a autoestima das participantes, é marcada pela alegria do samba, a energia das idosas e a paixão pela cultura popular, como explicou Joaquim Assis, destacando que é a primeira vez do samba na Lavagem.

"Não vamos até o final porque são mulheres de mais de 80 anos, aí a gente tem que maneirar. Viemos da Conceição até a Praça da Mãozinha, aqui recolhe, espera os filhos virem buscar", explicou.