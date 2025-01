Ambulantes reclamam de vendas na Lavagem do Bonfim: "Muito fracas"

Manoel Silva trabalha há quinze anos na festa - Foto: Gabriel Moura / Ag. A TARDE

As festas populares que movimentam a economia de Salvador, como a Lavagem do Bonfim, são a esperança para ambulantes e comerciantes, que veem nessas celebrações uma oportunidade de sustento. Porém, segundo os trabalhadores, este ano, a expectativa foi frustrada por um movimento menor do que o esperado e consequentemente um número menor nas vendas.

Manoel Silva, ambulante que há quinze anos trabalha no trajeto do cortejo, lamentou o fraco movimento. “Na verdade hoje as vendas estão muito fracas, não sei se é o mau tempo, mas tá fraca. Vendi até agora umas duas caixas de cerveja só. No ano passado, esse horário eu já teria vendido, quatro ou cinco. Em 2024 essa parte aqui estava entupida de gente e hoje está vazia”.

Luzia Silva de Jesus, com seus 30 anos de vivência na festa, também sente a diferença. “Hoje está muito fraco. Ano passado, a essa hora, já tinha vendido R$ 200, e hoje foram apenas R$ 50. Mas pelo nosso vale a pena. Fico até umas três da tarde e, com fé e em nome de Jesus, acredito que vai melhorar. Minha meta é fazer R$ 500".