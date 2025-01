Torcedores do Bahia realizam promessas na Lavagem do Bonfim

Torcedores vão ao Bonfim fazer pedidos para o clube - Foto: Divulgação/ECBahia

A torcida do Bahia está tomada por entusiasmo diante do atual momento vivido pelo clube. O Esquadrão, que integra o Grupo City, já anunciou reforços estratégicos, como o atacante William José e o zagueiro Santi Mingo, com vistas às disputas da Copa Libertadores e do Campeonato Brasileiro.

Leia mais:

>> “Intenção é manter o grupo unido”, diz Jerônimo sobre eleição na Alba

>> Cantora mostra mansão de R$ 45 milhões que comprou de Xuxa; vídeo

>> Terror do Mickey, 'Screamboat', tem primeira imagem revelada; confira

Diante de tantas expectativas, alguns torcedores aproveitaram a tradicional Lavagem do Bonfim para fazer promessas, desejando um ano repleto de conquistas para o clube. No entanto, nem todos compartilham dessa abordagem. Parte da torcida prefere adotar uma postura mais cautelosa, focando no presente e deixando o futuro em aberto.

Esse é o caso de Cosme Chineles, que irá fazer uma promessa para que o Bahia passe pela Pré-Libertadores e, só depois, pensar em títulos.

“Quando eu chegar no Bonfim, eu vou pedir ao Senhor do Bonfim que dê forças para que a gente passe nessa fase pré-Libertadores, e aí, só triunfo”, afirmou o torcedor, que já confirmou presença no jogo contra o Atlético de Alagoinhas, nesta quinta-feira (16), na Arena Fonte Nova.

Cosme Chineles, torcedor | Foto: Vinicius Portugal | Ag. A TARDE

Por outro lado, José Ferreira, outro torcedor fervoroso, demonstra preocupação com a performance do clube em 2024. Para ele, o ano anterior foi abaixo das expectativas, apesar dos investimentos realizados pelo Grupo City.

“Eu espero que seja melhor do que o ano passado, né? Porque a gente trouxe um bocado de jogador e não ganhamos nada. Então, eu espero que seja uma coisa mais promissora”, disparou.