Médicos baianos participam do módulo de acolhimento do 'Mais Médicos'

Médicos baianos que atuam no ‘Mais Médicos’, do Ministério da Saúde (MS), foram recebidos, na manhã desta quarta-feira, 17, pelo governador Jerônimo Rodrigues e pela secretária da Saúde do Estado, Roberta Santana, para a abertura do Módulo de Acolhimento e Avaliação do programa. Realizado no auditório da Sesab, no CAB, o evento contou com painéis e palestras, e anúncio de novidades e vagas previstas no novo edital.

“Gostaria de agradecer aos médicos pela disponibilidade e por reforçar a nossa atenção básica, profissionais resolutivos na prevenção e cuidado com a família, esteja ela na comunidade rural, indígena ou em áreas urbanas. Estou animado para colaborar primeiro com a saúde das pessoas, depois com o Sistema Único de Saúde [SUS]. É um programa que unifica Município, Estado e União, junto às universidades. Vamos continuar investindo na construção de unidades de saúde e reforçando as políticas públicas para salvar vidas”, afirmou o governador.

Na capital baiana, 1.466 médicos passaram pelo acolhimento, 145 presencialmente (de Salvador, Camaçari e Lauro de Freitas) e os demais de forma online, em 355 municípios. Os novos profissionais se juntam aos 21 mil médicos em atuação pelo programa em todo país.

Os profissionais iniciaram as atividades ainda em 2023, e hoje já atuam em 355 municípios baianos, o que corresponde a uma cobertura de 86% de localidades atendidas, fortalecendo, assim, a Atenção Primária à Saúde. “No ano passado, pela situação de emergência, eles chegaram e foram direto para os municípios. Hoje, eles participam do acolhimento, um grande momento para aproximá-los da comunidade, da região e dos municípios, e terem acesso aos dados indicadores de saúde. Também definimos, aqui, as estratégias importantes para a atuação desse profissionais que cuidam da saúde da família também em locais de vulnerabilidade social”, explicou a secretária da Saúde, Roberta Santana.

Formado pela Universidade Federal da Bahia (Ufba) em 2020, Herbert de Souza Carvalho, 36, atende na Unidade de Saúde da Família (USF) Bate Coração, no Subúrbio Ferroviário de Salvador. O primeiro contato dele com o programa Mais Médicos foi durante a pandemia.

“Me formei na época, justamente para poder atuar frente à pandemia, quando ainda não sabíamos lidar com aquela situação e precisavam de muitos médicos. Findando esse período, reingressei no programa e, desde então, trabalho na Atenção Básica”, contou.

Novo edital

Com foco na extensão do programa e sua manutenção, o Ministério da Saúde lançou um novo edital com 3,1 mil novas vagas, sendo 246 para a Bahia, para atender 138 municípios. A novidade desse certame é a inclusão de cotas para pessoas com deficiência (9%) e 20% para grupos étnico-raciais (negros, quilombolas e indígenas), um compromisso com a inclusão e a equidade.

Já atuam no programa, 49,42% de pretos ou pardos. A expectativa é de que o fortalecimento da Atenção Primária atinja uma cobertura de 90% na Bahia após esse edital, que pode ser acessado pelo link http://maismedicos.gov.br/editais-abertos-anteriores.

Sobre o programa Mais Médicos

O programa Mais Médicos (PMM) é parte de um amplo esforço do Governo Federal, com apoio de estados e municípios, para a melhoria do atendimento aos usuários do SUS. Além de levar médicos para regiões onde há escassez ou ausência desses profissionais, o programa prevê a reorganização da oferta de novas vagas de graduação e residência médica, para qualificar a formação desses profissionais.

