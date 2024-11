“Medo”; relata ialorixá que afirma ter terreiro invadido em Sussuarana

Invasão aconteceu na manhã do último domingo, 13 - Foto: Reprodução | Leo Moreira

Durante a assinatura do projeto de lei que cria a Delegacia Especializada de Repressão aos Crimes de Discriminação e Intolerância Racial e Religiosa (Decrin), na manhã desta quarta-feira, 13, a ialorixá Gilmara Santos relatou que teve o terreiro que frequenta invadido no último domingo, 10, no Bairro de Sussuarana, em Salvador.

A manifestação foi feita durante o discurso da mãe de santo Mameto Kamurici. Gilmara não conteve a emoção e chorou ao relatar o drama, que seria justamente um caso de intolerância religiosa. [veja vídeo]

Segundo Gilmara, frequentadores do terreiro foram convidados para uma suposta reunião com os filhos da dona do terreiro, onde sofreram ameaças e acusações para que deixassem o local. Gilmara conta que o terreiro foi concedido pela proprietária há cerca de três anos, antes dela falecer.

“Quando chegamos lá, eles pediram para poder tirar tudo de dentro da roça, todos os orixás, todos os pertences religiosos, acessando alguns espaços que são sagrados. A gente foi acusado, sofremos, foi uma ameaça, até um vídeo falando que ia descer com o Exército. Então a gente se sentiu violentado. O terreiro foi fundado em 1974, tem 50 anos. Estamos com medo, porque a gente não sabe como vai ser daqui da frente".

Na ocasião, o governador Jerônimo Rodrigues, afirmou que prestará assistência ao terreiro realizando rondas para segurança.

Procurada pela reportagem, a Polícia Civil enviou uma nota. Confira:

A Coordenação Especializada de Repressão aos Crimes de Intolerância e Discriminação (Coercid) realiza oitivas para elucidar um caso de discriminação religiosa sofrido por um grupo de pessoas, na tarde de segunda-feira (11), no bairro de Novo Horizonte. Diligências seguem em andamento para o esclarecimento da ocorrência.