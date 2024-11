"Até o carnaval", diz Jerônimo sobre expectativa para nova delegacia

Assinatura aconteceu no CAB - Foto: Feijão Almeida/GOVBA

O governador Jerônimo Rodrigues assinou, na manhã desta quarta-feira, 13, a mensagem para envio à Assembleia Legislativa da Bahia (Alba) do Projeto de Lei que cria a Delegacia Especializada de Repressão aos Crimes de Discriminação e Intolerância Racial e Religiosa (Decrin).

Em entrevista coletiva durante a assinatura, Jerônimo citou os números das ocorrências de crime de ódio só no ano passado e afirmou que a expectativa é de que a delegacia esteja funcionando até o carnaval.

“Há cerca de 70 ocorrências no ano passado de intolerância, de preconceito e de racismo. Imagina a quantidade de casos que não chegam até a mesa de um delegado. As pessoas muitas vezes tem medo e receio, não tem informação suficiente, não compreendem aquele ato como um ato de intolerância ou de racismo”.

“Nós temos que enfrentar esse tipo de atitude com a polícia. O que for caso de polícia, terá polícia. O que for caso de mudança de cultura, estaremos dentro das escolas, das igrejas, dos terreiros, dos diversos ambientes, construindo esse ambiente. Então, assim que voltar da Câmara de Deputados ou da Assembleia, nós tomaremos todas as decisões para quem sabe, até o Carnaval, ter essa delegacia funcionando”, completou o governador na cerimônia realizada no Centro Administrativo da Bahia (CAB).