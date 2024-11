BAHIA Bahia pode ter delegacia especializada em crimes de ódio Governador Jerônimo Rodrigues envia à Alba projeto que cria delegacia para casos de discriminação e intolerância Por Redação 12/11/2024 - 13:50 h

O ato será realizado na quarta-feira, 13, às 8h30, no Centro de Operações e Inteligência (COI), no Centro Administrativo da Bahia (CAB) - Foto: Divulgação/Governo do Estado

