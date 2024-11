PEC 6X1: mais baianos assinam e proposta avança para ser protocolada

Mais parlamantares baianos assinam texto da PEC que pode alterar relações trabalhistas no Brasil - Foto: Montagem / Ag. A Tarde

A adesão ao texto da PEC (Proposta de Emenda à Constituição) que quer dar fim a jornada de trabalho 6x1 aumentou. De acordo com a atualização da deputada federal Érika Hilton (PSOL-SP) fez na noite de segunda-feira, 11, a proposta já conta com o apoio de 134 deputados federais. No início do dia eram 71.

Erika é a parlamentar responsável por recolher as assinaturas. Faltam 37 nomes para que o texto possa ser protocolado na Câmara dos Deputados.

Até o momento, 12 dos 39 membros da bancada baiana assinaram o texto. São eles: Waldenor Pereira (PT), Jorge Solla (PT), Lídice da Mata (PSB), Alice Portugal (PCdoB), Bacelar (PV), Daniel Almeida (PCdoB), Elisangela Araújo (PT), Ivoneide Caetano (PT), Joseildo Ramos (PT), Josias Gomes (PT), Pastor Sargento Isidório (Avante) e Valmir Assunção (PT).

A PEC prevê redução de 44 horas semanais para 36 horas. Sendo assim, ninguém mais seria obrigado a trabalhar 8 horas por dia e ainda sugere que a escala seja realizada em quatro dias da semana, com folga nos outros três.

