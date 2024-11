Governo contrata empresa responsável pela ampliação da CASE do CIA

Comunidade de Atendimento Socioeducativo (Case) do CIA - Foto: Divulgação/Fundac

O governo do Estado da Bahia oficializou a contratação da empresa que será responsável pela elaboração do projeto e execução das obras de ampliação e reforma da Comunidade de Atendimento Socioeducativo (Case) do CIA, localizada no Aeroporto, s/n, Jardim Campo Verde/ Barro, em Salvador.



Em documento de anúncio, que oficializa o acordo, indica que a instituição vencedora da licitação foi o Consórcio Novo Case Salvador (Fabio Pera Arquiteto Ltda / Roble Serviços Ltda), com um investimento total que custará cerca de R$ 14,4 milhões.

Ao todo, o prazo estipulado pela Conder para o desenvolvimento dos projetos executivos será de dois meses, contados a partir do 2º (segundo) dia útil após o recebimento da ordem de serviço. Já a expectativa para finalização da execução dos serviços será de oito meses.

Comunidades de Atendimento Socioeducativo

As Cases são espaços onde os adolescentes entre 12 e 18 anos que cometem ato infracional, cumprem a medida socioeducativa de internação pelo período máximo de três anos e aguardam a decisão judicial em internação provisória.



Case CIA

A Comunidade de Atendimento Socioeducativo do CIA foi inaugurada em março de 1998 para ampliar o atendimento ao adolescente em cumprimento de medida socioeducativa na Região Metropolitana de Salvador e tem capacidade para atender 90 adolescentes em regime de medida de internação, atendendo as diretrizes do Sistema Nacional de Atendimento Socioeducativo (Sinase).

Além do quantitativo de adolescentes e as equipes técnicas, a unidade também atende às diretrizes do Sinase no requisito estrutura física. Ela conta com oficinas de iniciação profissional e arte educação, quadras e campo de futebol e uma piscina para atividades de recreação e também funcionam em suas dependências duas escolas, uma municipal e outra estadual.

Em seu quadro técnico, pedagogos, assistentes sociais, psicólogos, terapeutas, médicos, enfermeiros, educadores de medida, instrutores de ofício e socioeducadores, entre outros profissionais.