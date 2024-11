Rui fará série de visitas aos estados para monitorar obras do PAC

A primeira agenda será na cidade de São Luís, onde se reunirá com o governador do Maranhão, Carlos Brandão, e representação de prefeitos e prefeitas - Foto: Lula Bonfim | AG. A TARDE

O ministro da Casa Civil, Rui Costa, iniciará as primeiras viagens da Caravana do Novo PAC na quarta-feira, 13, para discutir o andamento dos empreendimentos que compõem a carteira de projetos do plano de investimentos do Governo Federal.

A primeira agenda será na cidade de São Luís, onde se reunirá com o governador do Maranhão, Carlos Brandão, e representação de prefeitos e prefeitas.

Também estarão presentes os ministros Jader Filho (Cidades), André Fufuca (Esportes), Juscelino Filho (Comunicações), Valder Ribeiro (ministro em exercício MIDR), o secretário especial do PAC, Maurício Muniz, e representantes dos órgãos federais ligados às áreas da saúde, educação, transporte e relações institucionais.

Após visita ao Maranhão, Rui se reunirá com o governador do Ceará, Elmano de Freitas e representantes de prefeitos e prefeitas, onde visitarão trecho da obra da Ferrovia Transnordestina.



O ministro já havia anunciado a série de viagens durante evento no Palácio do Planalto no mês passado.

“Vamos começar uma verdadeira Caravana do PAC, com a conclusão das eleições municipais, para acelerar com os municípios e estados aquelas obras que são de sua responsabilidade, para que consigamos iniciá-las o quanto antes. E também acelerar aquilo que é PPP e concessão, seja no saneamento, água, esgotamento sanitário”, sinalizou.