'Tendência no mundo inteiro', diz Alckmin sobre fim da escala 6x1

Além de vice-presidente, Alckmin também é ministro do Desenvolvimento, Indústria, Comércio e Serviços - Foto: Valter Campanato | Agência Brasil

O vice-presidente Geraldo Alckmin (PSB) se pronunciou nesta terça-feira, 12, sobre a redução da escala de trabalho 6x1, assunto que dominou o debate político nos últimos dias no Brasil.

Ao ser questionado sobre o tema, Alckmin, que também é ministro do Desenvolvimento, Indústria, Comércio e Serviços, informou que a diminuição é uma tendencia mundial e que o governo ainda não discutiu o assunto.

“Isso não foi ainda discutido, mas acho que é uma tendência no mundo inteiro. À medida em que a tecnologia avança, e você pode fazer mais com menos pessoas, você ter uma jornada menor. Mas esse é um debate que cabe à sociedade e ao Parlamento a sua discussão”, disse durante entrevista coletiva após discursar na COP 29 em Baku, no Azerbaijão.

O assunto ganhou os noticiários na segunda-feira, 11, quando começou a circular uma lista com as assinaturas de deputados federais solicitando que a PEC seja protocolada na Câmara para o início das discussões. Das 171 apoios necessários, até o momento da publicação desta matéria, 134 parlamentares tinham assinado o documento.

O texto propõe a redução de 44 horas semanais para 36 horas. Sendo assim, ninguém mais seria obrigado a trabalhar 8 horas por dia e ainda sugere que a escala seja realizada em quatro dias da semana, com folga nos outros três.