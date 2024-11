Delegada detalha nova delegacia especializada em crimes de ódio

Jerônimo Rodrigues assina documento nesta quarta-feira, 13 - Foto: Leo Moreira | Ag. A TARDE

O governador Jerônimo Rodrigues assina, nesta quarta-feira, 13, a mensagem para envio à Assembleia Legislativa da Bahia (Alba) do Projeto de Lei que cria a Delegacia Especializada de Repressão aos Crimes de Discriminação e Intolerância Racial e Religiosa (Decrin). Para a delegada-geral da Polícia Civil, Heloísa Brito, a criação da nova delegacia é um passo fundamental.

"Este é um dia de grande alegria, pois estamos, junto com o governo do Estado, oferecendo um espaço de proteção aos nossos baianos e baianas, em um momento tão importante para o combate a um tipo de crime que rejeitamos veementemente em nossa Bahia, um estado de sincretismo, fé e diversidade racial e religiosa", destacou a delegada.

“A nova delegacia será um local dedicado ao registro de crimes relacionados ao racismo e à intolerância religiosa, respondendo aos anseios da sociedade e reforçando o compromisso da Polícia Civil em criar um espaço diferenciado para o enfrentamento eficaz e rápido dessas violações”, completou a delegada na cerimônia está sendo realizada no Centro de Operações e Inteligência (COI), no Centro Administrativo da Bahia (CAB).

Segundo a pasta, a nova unidade da Polícia Civil vai atuar no combate à intolerância e no fortalecimento dos direitos humanos, além da proteção de entidades e patrimônios públicos e privados. A delegada detalhou como a unidade funcionará na capital baiana e sua integração com as unidades no interior do estado.

“Aqui em Salvador ela vai aglutinar todos os crimes. No interior, continuaremos oferecendo proteção por meio da nossa Coordenação Especial de Repressão aos Crimes de Intolerância, já existente. Vamos trabalhar em rede, em parceria com a Polícia Militar, por meio da Ronda Omnira, com a Defensoria Pública e o Ministério Público, para um sistema de proteção", afirmou.

Sobre a localização da delegacia, Heloísa ressaltou que o objetivo é encontrar um espaço que reflita a cultura e a história da Bahia. "Queremos um local diferenciado, que represente a nossa identidade. A equipe que integrará a delegacia passará por uma seleção especial e capacitação, pois buscamos profissionais que compreendam a importância deste projeto e a relevância do trabalho que será realizado, para que possamos garantir a maior eficiência possível", concluiu.