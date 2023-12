'Megaoperação' da Polícia Civil termina com mais de 170 presos na BA | A TARDE

A 11ª fase da Unum Corpus resultou em mais de 170 pessoas presas, na manhã desta terça-feira, 12. A operação aconteceu em mais de 400 municípios baianos. De acordo com a Polícia Civil, entre os capturados foram 84 envolvidas com o tráfico de drogas, homicídios e crimes contra o patrimônio. Eles foram alcançadas pelas equipes das 26 Coordenadorias Regionais de Polícia do Interior (Coorpins).



Ainda conforme a corporação, a Operação, que também tem o objetivo de reforçar a segurança de baianos e turistas nas regiões do interior, principalmente nas cidades de maior movimentação nesta época do ano, ainda prendeu 18 acusados de estupro e sete por violência doméstica e familiar.

Ao todo, foram mais de 600 policiais civis também cumprem 210 mandados de busca e apreensão. Durante as ações, foram apreendidos 12 quilos de drogas, 23 armas de fogo e quatro veículos. As equipes da Polícia Civil seguem em campo, para cumprir mais medidas judiciais.