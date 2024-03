Menina de 4 anos morre após ser esquecida pelo pai dentro de carro | A TARDE

Uma menina de 4 anos morreu após ser esquecida pelo próprio pai dentro de um carro nesta quarta-feira, 6, em Alagoinhas, cidade a 110 km de Salvador. O homem se apresentou à delegacia e foi autuado por homicídio culposo, quando não há intenção de matar.

De acordo com a Polícia Militar, o pai teria que deixar a filha na escola por volta das 13h30. Às 15h, a mãe da criança ligou para a unidade par saber o estado da saúde da menina que apresentava sintomas gripais, foi aí que ela foi informada pela professora que a filha não tinha ido para a escola.

Desesperada, ela ligou para o pai que já estava no trabalho. Ele terminou acionando a polícia pelo 190 que direcionou uma equipe para o local onde encontrou a criança dentro do veículo desacordada. O homem também estava no local. A morte foi confirmada pelo Serviço de Atendimento Móvel de Urgência (Samu).

O pai se apresentou espontaneamente na delegacia, prestou depoimento e foi liberado. A escola onde a criança estudava divulgou uma nota de pesar. "Neste momento de dor, manifestamos nossa solidariedade à família e estamos em preces, renovando nossa fé e a certeza de que o céu acolhe um anjo de candura, que nos deixa precocemente". As aulas foram suspensas nesta quinta-feira, 7.