Menina de 9 anos aciona polícia para ajudar pai assassinado a facadas

Um homem foi morto a facadas em Senhor do Bonfim, no norte da Bahia, na noite de terça-feira, 27. De acordo com a Polícia Militar, após o crime a filha da vítima, uma criança de nove anos, acionou a Célula de Informação e Coordenação Médica (Cicom) para pedir ajuda. Ninguém foi preso até esta quarta, 28.

A menina contou que os dois suspeitos foram até a sua casa e ela fugiu para pedir ajuda. Quando voltou, encontrou o pai caído no chão. O homem foi identificado como Tiago da Silva Nicácio,

A vítima foi golpeada em várias partes do corpo, entre elas pescoço e peito. Após a criança acionar o Cicom, uma ambulância do Serviço de Atendimento Móvel de Urgência (Samu) foi acionada, mas já encontrou a vítima sem vida.

O caso está sendo investigado pela Polícia Civil, que informou que a linha de investigação não pode ser divulgada.