Meningite bacteriana: saiba o que fazer ao ter contato com a doença

Davidson Souza Brito, um professor de 33 anos, morreu em Feira de Santana após ser levado às pressas ao Hospital Clériston Andrade, com meningite bacteriana. O caso aconteceu na última quarta-feira, 2, e foi registrado pela Secretaria Municipal de Saúde de Biritinga, que afirmou que todas as medidas de vigilância e prevenção estabelecidas pelo Ministério da Saúde estão sendo adotadas.

De acordo com dados do Ministério da Saúde, em 2024, o Brasil registrou 14.352 casos suspeitos de meningite, com 974 mortes confirmadas. Na Bahia, foram reportados 131 casos da doença bacteriana, resultando em 26 óbitos.

Segundo a secretaria, a transmissão da meningite ocorre de pessoa para pessoa, através de contato direto das vias respiratórias, por meio de gotículas de saliva ou espirros. Os principais sintomas da doença são: febre alta, mal-estar, fraqueza, vômito, dor de cabeça e rigidez na nuca. Caso sejam identificados, é de extrema importância procurar o serviço de saúde.

Quimioprofilaxia

Ainda de acordo com a secretaria, pessoas que tiveram contato com a doença devem ser submetidas à quimioprofilaxia – uma estratégia de prevenção de doenças infecciosas que consiste na administração de medicamentos para aqueles que estiveram expostos a agentes infecciosos.

A quimioprofilaxia é indicada para pessoas que moram na mesma casa do paciente (contato domiciliar íntimo); pessoas que tiveram contato direto com secreções respiratórias do paciente (como beijo, compartilhamento de copo, escova de dentes, ou exposição a tosse ou espirro) e profissionais de saúde que realizaram procedimentos invasivos sem proteção (ex: intubação, aspiração de vias aéreas, coleta de líquor).