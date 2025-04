Menina de 10 anos fica ferida após incêndio criminoso na Bahia

Crime ocorreu na tarde de sábado, 5 - Foto: Corpo de Bombeiros

Uma criança de 10 anos ficou ferida após incêndio criminoso em Luís Eduardo Magalhães, na Bahia. O crime ocorreu na tarde de sábado, 5, quando um homem ateou fogo na casa onde ela estava. De acordo com testemunhas, o suspeito é ex-companheiro da tia da menina, que mora no local.

De acordo com a Polícia Civil, no momento do crime, apenas a menina e sua irmã gêmea estavam dentro do imóvel. A criança sofreu queimaduras de primeiro grau no braço e na perna. Ela foi socorrida para um hospital e não há informações sobre o estado de saúde. A casa ficou completamente destruída.

Segundo a TV Oeste, o suspeito fugiu logo após o crime. Ele foi denunciado por lesão corporal dolosa e ameaça.