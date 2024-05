Micareta de Feira chega a 3 dias de festa sem registro de crime grave | A TARDE

Em três dias de Micareta de Feira, não foi registrado nenhum crime grave contra a vida, segundo informações da Polícia Civil. O terceiro dia de festa foi encerrado na madrugada deste domingo, 21.



Ainda de acordo com a Polícia Civil, foi contabilizada ainda uma redução de 40% das lesões corporais, saindo de cinco para três casos, na comparação com a Micareta do ano anterior. Além disso, uma pessoa acabou presa em flagrante por prática de furto. No acumulado dos três dias de folia, os roubos e furtos apresentaram diminuição de 37%.



A Polícia Civil destacou também que, de quinta a sábado, foram registrados três prisões em flagrantes e 24 Termos Circunstanciados de Ocorrência.



A festa conta com com 9,5 mil policiais e bombeiros, além do emprego da tecnologia. O Sistema de Reconhecimento Facial da Secretaria da Segurança Pública auxiliou na captura de três foragidos da Justiça, entre eles um homicida e dois homens com dívida de pensão alimentícia.