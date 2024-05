Micareta de Feira tem mesma ação de segurança do carnaval de Salvador | A TARDE

A tradicional Micareta de Feira, em Feira de Santana, conta com a Operação Folia e Paz, que visa garantir a segurança dos foliões que participam da festa.

LEIA TAMBÉM

Testagem na Micareta de Feira tem casos de HIV, sífilis e hepatites

A Operação é a mesma realizada no carnaval de Salvador e conta com a atuação de equipes das Cipes Leste, Litoral Norte, Cacaueira Semiárido e Caatinga.

Os Batalhões Patamo, de Choque, Apolo e Gêmeos, as quatro CIPTs/Rondesps da capital e da RMS, a CIPT/Rondesp Recôncavo e os Esquadrões de Motociclistas Águia e Asa Branca atuam no entorno do evento e nos acessos da folia, bem como em toda a cidade.

O Grupamento Aéreo da PM também integra o aparato da segurança pública, reforçando o policiamento nos quatro dias de festa.

Segundo o coronel Antônio Lopes, comandante do CPR-L, o policiamento atua de forma ativa e diversificada "para melhor atender ao folião e à população feirense neste período".