Testagem na Micareta de Feira tem casos de HIV, sífilis e hepatites | A TARDE

Dos 2.197 testes realizados durante a Micareta de Feira, em Feira de Santana, sete resultados foram positivos para HIV, 54 positivos para sífilis, além de outros três positivados para hepatite C e um para hepatite B.

Durante os três dias de festa, o Estande de Testagem Rápida esteve montado na rua da antiga Norauto. A estrutura segue funcionando das 14h deste domingo, 21, até às 2h da segunda-feira, 22.

Secretária da Saúde do Estado, Roberta Santana conta que a estratégia engloba trabalhos de prevenção, vigilância e educação.

"A determinação do governador Jerônimo Rodrigues é que nossos profissionais atendam até o último folião que quiser se testar. Então, assim será. Nossas equipes abordam os foliões explicando como é o funcionamento do estande e a importância da testagem".

O tratamento para sífilis, por meio de aplicação de benzetacil, foi iniciado no estande por 13 pessoas. coordenadora de Doenças e Agravos Transmissíveis da Sesab, Eleuzina Falcão conta que as demais foram acolhidas e encaminhadas "para começar o tratamento depois da micareta".

O início do tratamento imediato é de suma importância para quebrar o ciclo de transmissão das doenças.

Mais de 312 mil camisinhas femininas e masculinas já foram distribuídas no estande de testagem e na iniciativa Camisinha Tá na Mão, realizada em parceria com a superintendência de Fomento ao Turismo (Sufotur), que distribui os preservativos em diversos pontos do circuito.

Nos três primeiros dias da Micareta, foram registradas 14 ocorrências médicas nas unidades estaduais, sendo as vítimas provenientes da folia.

Oito foram encaminhadas para a Unidade Estadual de Pronto Atendimento (UPA), cinco para o Hospital Geral Clériston Andrade (HGCA), e uma para o Hospital Estadual da Criança (HEC).

Durante a festa, as unidades que fazem parte da rede estadual de saúde estão funcionando em esquema especial, garantindo que baianos e turistas possam curtir tranquilos.