Mistério: homem é encontrado morto em quarto de hotel na Bahia

Um homem foi encontrado morto dentro de um quarto de hotel em Feira de Santana. O óbito foi constatado na segunda-feira, 2, quando o corpo foi achado no estabelecimento, que fica na Rua Carlos Gomes, na região do Centro.

A vítima foi identificada como Paulo Sérgio Santana Barbosa, de 39 anos. Ele era natural do Rio de Janeiro.

Segundo informações da Polícia Militar, funcionários do hotel disseram que o hóspede fez check-in no sábado, 31, e não havia sido visto desde então. Os trabalhadores do estabelecimento localizaram o corpo sem sinais vitais e com marcas de sangue no nariz e na boca.

Em nota, a Polícia Civil disse que guias para necropsia foram expedidas e os laudos podem esclarecer a causa da morte. O caso é investigado pela 2ª Delegacia Territorial de Feira de Santana.