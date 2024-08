Morador de Pernambués, em Salvador, ganha R$ 1 milhão na Nota Premiada

Para concorrer, basta colocar CPF na nota - Foto: Mateus Pereira/GOVBA

Salvador tem um novo milionário. Um morador do bairro de Pernambués ganhou o prêmio de R$ 1 milhão da Nota Premiada Bahia, campanha de cidadania fiscal coordenada pela Secretaria da Fazenda do Estado. O resultado foi divulgado nesta quinta-feira (18).

Este é o sexto participante da campanha a vender R$ 1 milhão desde fevereiro de 2018.

Para concorrer, bastava estar cadastrado e incluir o CPF na nota fiscal a cada compra realizada em estabelecimentos comerciais. Ao todo, concorreram ao prêmio mais de 172 milhões de bilhetes, gerados a partir de compras associadas ao CPF dos participantes realizadas entre 1° de junho de 2023 e 31 de maio de 2024.

O coordenador de Educação Fiscal da Sefaz-BA, André Aguiar, reforça que a chave para manter em alta as chances de ganhar é sempre colocar o CPF na nota a cada compra realizada. “Quanto mais notas com CPF, mais bilhetes são gerados para concorrer tanto aos sorteios mensais quanto ao especial”, ressalta.

A Nota Premiada conta, atualmente, com mais de 787 mil participantes inscritos no site e, com o sorteio desta quinta-feira, alcançou a marca de mais de 4,9 mil pessoas contempladas. Destas, 3.002 moram na capital, 1.955 no interior e uma fora do estado. A cada quatro meses, as notas compartilhadas são revertidas em repasses de R$ 5 milhões distribuídos entre as entidades ativas no Sua Nota é um Show de Solidariedade, que hoje somam 529.

Ainda neste mês de julho, no próximo dia 25, a campanha realiza mais um sorteio regular mensal, que irá distribuir 91 prêmios, sendo um de R$ 100 mil e 90 de R$ 10 mil.