HOME > BAHIA
LUTO

Morre Maria Helena Mendonça, mãe do deputado Félix Mendonça Jr, aos 88 anos

Informações sobre o velório e sepultamento ainda não foram divulgadas

Redação

Por Redação

18/12/2025 - 13:56 h
Maria Helena Mendonça
Maria Helena Mendonça -

Maria Helena Mendonça, mãe do deputado Félix Mendonça Júnior (PDT) e das empresárias Andrea Mendonça e Cristiana Mendonça Mathias, morreu na manhã desta quinta-feira, 18, aos 88 anos.

Natural de Santo Antônio de Jesus, ela teve trajetória ligada à educação e à família. Professora de formação, exerceu a docência com zelo e compromisso, deixando como legado valores como ética, sensibilidade humana e amor ao conhecimento.

Viúva do ex-deputado Félix Mendonça, que morreu em 2020, foi presença elegante e constante ao longo da vida pública do marido e dos filhos, sendo reconhecida pelo espírito acolhedor, firmeza de caráter e apoio incondicional à família.

Além dos filhos, ela deixa seis netos e quatro bisnetos. Até o momento, a família ainda não divulgou informações sobre o velório e sepultamento.

