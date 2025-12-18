LUTO
Morre Maria Helena Mendonça, mãe do deputado Félix Mendonça Jr, aos 88 anos
Informações sobre o velório e sepultamento ainda não foram divulgadas
Por Redação
Maria Helena Mendonça, mãe do deputado Félix Mendonça Júnior (PDT) e das empresárias Andrea Mendonça e Cristiana Mendonça Mathias, morreu na manhã desta quinta-feira, 18, aos 88 anos.
Natural de Santo Antônio de Jesus, ela teve trajetória ligada à educação e à família. Professora de formação, exerceu a docência com zelo e compromisso, deixando como legado valores como ética, sensibilidade humana e amor ao conhecimento.
Viúva do ex-deputado Félix Mendonça, que morreu em 2020, foi presença elegante e constante ao longo da vida pública do marido e dos filhos, sendo reconhecida pelo espírito acolhedor, firmeza de caráter e apoio incondicional à família.
Além dos filhos, ela deixa seis netos e quatro bisnetos. Até o momento, a família ainda não divulgou informações sobre o velório e sepultamento.
