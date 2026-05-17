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INCÊNDIO NO ES

Morre quarto trabalhador baiano após incêndio no Espírito Santo

O corpo dele será sepultado na zona rural de Barra

Leo Almeida
Por
Milton morreu neste sábado
Milton morreu neste sábado -

A morte de Milton Neves Souza, de 48 anos, elevou para quatro o número de trabalhadores baianos que morreram após um incêndio em um alojamento de uma fazenda de café em Vila Valério, no Espírito Santo. A informação foi confirmada por familiares da vítima, natural de Barra, no oeste da Bahia.

Milton morreu no sábado, 16. O corpo dele será sepultado na zona rural de Barra, mas a data do enterro ainda não foi definida porque o traslado para o município está em andamento.

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Antes dele, também morreram Aldino Alves Almeida, de 28 anos, Ilmar Gama de Souza, de 31, e Gildeson Gama Leite, de 30.

Relembre o incêndio

O fogo começou após o primeiro dia de trabalho do grupo, que saiu da cidade de Barra, no oeste da Bahia, para trabalhar na colheita de café no Espírito Santo, no dia 5 de maio.

As causas da explosão seguem sendo investigadas. Conforme o secretário de saúde do município, Adilson Geltner, foram ouvidos relatos sobre um vazamento de gás.

Somado a isso, a administradora da fazenda, Fernanda Kefler, disse que há a suspeita de que o fogo tenha iniciado após um curto-circuito em uma tomada onde celulares estavam carregando.

O quarto onde o incêndio começou ficou completamente destruído; os colchões foram consumidos pelas chamas e as telhas do telhado caíram.

O local foi interditado pela polícia, e uma vistoria da Defesa Civil deve apontar o que provocou a explosão.

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ES Espirito Santo Incêndio

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