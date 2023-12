Morte de mulher por suposto uso de cigarro eletrônico acende alerta | A TARDE

O uso de cigarro eletrônico, apesar de proibido no Brasil desde 2009, vem crescendo ao longo dos anos. De acordo com dados da Inteligência em Pesquisa e Consultoria Estratégica (Ipec), cerca de 2,2 milhões de brasileiros utilizam o produto. Dento desse contexto, a reportagem do Portal A TARDE apurou que houve a morte de uma mulher, de 33 anos, residente na cidade de Juazeiro, no norte da Bahia, e a provável causa ser o uso do cigarro eletrônico.

Informações a que o A TARDE teve acesso mostram que a paciente teve uma sepse pulmonar, pneumonia, crise tireotóxica e hipertensão arterial sistêmica severa.

A Secretaria de Saúde da Bahia (Sesab) ainda não se pronunciou sobre o assunto devido ao óbito ter ocorrido em um hospital particular localizado na cidade de Petrolina, em Pernambuco.

A Agência Nacional de Vigilância Sanitária (Anvisa) abriu uma consulta pública, nesta terça-feira, 12, para ouvir da sociedade se os cigarros eletrônicos devem ser regulamentados no país.

A participação tem sido feita principalmente por especialistas da área médica, no entanto é preciso que a entidade olhe também para o posicionamento dos consumidores.